Moerzeke en Kastel verliezen met Sertijn hun laatste slagerij: “Klanten hebben in extremis nog een flinke voorraad vlees besteld”

Politie­agen­te uit Sint-Niklaas blaast Belgisch Kampioen­schap atletiek voor agenten nieuw leven in

Els De Ridder uit Hamme is al jaar en dag politieagente in Sint-Niklaas, maar zet nu haar schouders onder een nieuw project. Jaren geleden werd er voor politieagenten ook een Belgisch Kampioenschap atletiek georganiseerd via de sportbond van de politie, maar dit stier een stille dood. Els wil op zondag 9 juli het BK nieuw leven inblazen en kan hierdoor rekenen op de steun van atletiekclub Hamme.