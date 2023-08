Mirabrug opnieuw open voor fietsers en voetgangers

VLOT!-scholen­groep bouwt zes nieuwe klasloka­len op Campus Sint-Teresia: “Capaciteit van 450 naar 550 leerlingen”

Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar kondigt de VLOT!-scholengroep de bouw van zes nieuwe klaslokalen aan op Campus Sint-Teresia in Eksaarde. De tijdelijke containerklassen zullen tegen eind 2024 wijken voor het vernieuwbouwproject in en rond het voormalige kinderdagverblijf Wistik. Met de totale operatie is een investering van meer dan 2 miljoen euro gemoeid.