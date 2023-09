Mirabrug en omgeving opgefrist met picknicktafels en fietsenstalling: “Alles klaar tegen verjaardag van Mirabrug zondag”

Basis­school De Bijenkorf viert zestigste verjaardag met opening nieuwbouw: “Infra­struc­tuur aangepast aan onze innovatie­ve aanpak”

Een gloednieuw kleuterblok is officieel ingehuldigd bij GO!Basisschool De Bijenkorf in Sint-Gillis-Dendermonde. De nieuwbouw is kers op de taart voor de zestigste verjaardag van wat vroeger “de rijkslagere school” heette. “Ondertussen staan we voor een innovatieve school, waarbij de infrastructuur is aangepast aan onze aanpak”, zegt directeur Anne D’Hondt.