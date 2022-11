Michael en Ellen openen bierproeverij en coachingspraktijk in een pand: “hoog22 moet mensen sociaal verbinden”

HammeIn de Hoogstraat in Hamme heeft Michael Van Slycken dit weekend zijn bierproeverij plechtig geopend. Hij richtte de bierboer op en focust zich op zeldzame bieren die vanaf nu ook geproefd kunnen worden. Hij opent de proeverij in hetzelfde huis waar ook zijn partner Ellen Van der donck een coachingspraktijk heeft opgericht. “De bedoeling is hier om mensen te verbinden met elkaar op alle mogelijke manieren", klinkt het.

Het is zes maanden geleden dat het koppel van Temse verhuisde naar het pand in Hamme, waar ze nu elk hun droom najagen. “We zijn verliefd geworden op dit pand en wilden hier allebei iets doen met onze eigen zaken en die hebben we gecombineerd tot ‘hoog22' waarbij we heel wat mogelijkheden willen organiseren", klinkt het.

Zowel Michael als Ellen hebben een achtergrond als sociaal werker, en dat sociale aspect van verbinden willen ze ook hier creëren. Ellen werkt als coach en werkt vaak met mensen die hoogsensitief zijn, maar doet ook loopbaancoaching en werkt rond veerkracht. Michael startte met de bierboer waarbij hij speciale bieren die niet zo bekend zijn in de etalage zet. “Welzijn en bier lijkt in de eerste plaats ver uit elkaar te liggen, maar toch kunnen in deze zaken mensen ook bij elkaar gebracht worden en verbonden worden", klinkt het. “Wij willen eigenlijk een platform vormen rond welzijn en ondernemen.”

Workshops

Het koppel zal daarom ook workshops organiseren in verschillende thema’s in hun pand. Ook jonge ondernemers kunnen hier hun kans krijgen en er is mogelijkheid voor een pop-up store en vele andere zaken. “In hoog22 willen wij het sociale aspect voorop laten komen en dat is heel belangrijk", zegt Ellen.

Quote We zijn een nichemarkt, maar net dat kan ons onderschei­den Michael Van Slycken, hoog22

Dit weekend opende Michael dus voor het eerst zijn bierproeverij in het pand en konden alle mensen er mee kennis maken, en ook met de andere mogelijkheden binnen het pand. “We zijn een nichemarkt, maar net dat kan ons onderscheiden”, klinkt het. De opening werd gevierd met een eigen biertje dat ze terug brouwen. “Het bier kreeg de naam ‘Drydraad’ en is eigenlijk afkomstig van Sint-Niklaas. Dankzij een historicus uit Nederland hebben we het oude bier terug kunnen brouwen, en zijn we blij dat we het hier weer kunnen voorstellen", klinkt het.

De opening werd gehouden met verschillende workshops zaterdagnamiddag die interactief verlopen zijn. ‘s Avonds was er dan de biervoorstelling en konden geïnteresseerd ook proeven. “We hebben hier een redelijk uniek concept geopend waar we zeer trots op zijn en jarenlang aan gewerkt hebben. We hopen hier een leuke tijd te beleven", zeggen Ellen en Michael. Meer info kan je binnenkort op hun website www.22hoog.be ontdekken.

