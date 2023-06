Met dank aan Messi en Haaland: Hamse Boys schenken meer dan 10.000 euro aan goede doel

Apparte­ments­ge­bou­wen ontruimd na scheuren in muren: “Vermoede­lijk gevolg van werkzaamhe­den aan oud postgebouw”

Twee appartementsgebouwen in de Durmelaan in Lokeren zijn donderdagavond even ontruimd geweest omwille van mogelijk instortingsgevaar. In één van de gebouwen waren scheuren vastgesteld. Die waren wellicht het gevolg van werkzaamheden aan het oud postgebouw, vlak naast de appartementen. Een 20-tal bewoners moesten tijdelijk hun flat verlaten.