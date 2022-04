Meester Geert schrijft boek over 100 jaar Broederschool in Hamme: “20 jaar lang opzoekingswerk gedaan”

HammeGeert Van Houte uit Hamme kan deze maand eindelijk zijn boek over 100 jaar Broederschool voorstellen. Twintig jaar lang dook hij in de geschiedenis van de school en eens het boek klaar was, moest de vroegere meester van de Broederschool nog eens twee jaar wachten om het naar buiten te brengen wegens corona. “Er werden ooit leerlingen geweigerd", zegt Geert.

Het boek ‘Ik ben een uit de duizend' heeft heel wat voeten in de aarde gehad om te schrijven, maar nu is het werk over het honderdjarig bestaan van de Broederschool in Hamme klaar om voorgesteld te worden. “Maar liefst 20 jaar lang heb ik onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de school en wat er zich allemaal heeft afgespeeld", zegt Geert Van Houte. “Al het opzoekingswerk heb ik dan in een boek gegoten, dat intussen al twee jaar af is, maar ik heb het nooit kunnen voorstellen omwille van corona. Daar komt nu verandering in", klinkt het.

Bruggenbouwer

Op 24 april, net op Erfgoeddag, zal hij het boek voorstellen aan de hand van een tentoonstelling in de Broederschool. Daar zullen enkele archiefstukken te vinden zijn die nooit eerder aan het publiek werden getoond. In de school in Hamme hebben meer dan 5.000 kinderen les gevolgd, ook Geert zelf was er meester, en dat heeft er deels voor gezorgd dat hij dit boek geschreven heeft. “Van 1962 tot 2016, meer dan vijftig jaar lang, was ik er meester Geert", zegt hij. “Hierdoor heb ik meer dan de helft van het bestaan van de school persoonlijk meegemaakt.” Na 10 jaar in afdeling Molenhoek, in de Hooirt, kwam hij terug naar de Slangstraat, in totaal gaf hij 35 jaar gaf les in het derde leerjaar. “Samen met René Rottiers en André Van Kerckhove startte ik in 1985 de succesvolle zeeklassen. Bijna 30 jaar was ik vakbondsafgevaardigde. Een bruggenbouwer zijn tussen personeel en schoolbestuur was niet altijd gemakkelijk”, zegt Geert.

Tekeningen en illustraties

In het boek heeft hij het in een eerste deel onder meer over de financiële moeilijkheden in het begin en de problemen ten gevolge van de eerste wereldoorlog. “De school werd toen eigenlijk zodanig populair dat er leerlingen moesten geweigerd worden", weet Geert. In het tweede deel beschrijft hij de periode tot 1995. Toen breidde de school uit. In het derde en laatste deel heeft hij het over de invoering van het gemengd onderwijs. “In het boek wordt het duidelijk dat de Broederschool een zeer rijke geschiedenis heeft, en ik ben er best trots hier op", vult Geert aan. “In het boek staan ook heel wat tekeningen en illustraties van vroeger", klinkt het.

Het boek telt in totaal 430 bladzijden en is verkrijgbaar bij Geert zelf voor 24,95 euro dat je kan overschrijven op rekeningnummer BE44 9731 2970 9545. Je kan Geert ook contacteren op eenuitdeduizend2022@gmail.com of 0485 83 96 01.