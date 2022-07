Meer dan 200 schriftelijke bezwaren ingediend bij burgemeester tegen komst nieuwe windturbine: “Online nog eens dubbel zoveel”

Een nieuwe windturbine in de Pachtgoedstraat in Moerzeke is niet wat de bewoners willen, dat lieten ze vorige week al duidelijk verstaan aan onze krant, maar vandaag hebben ze hun protestactie nog wat extra kracht bijgezet door maar liefst 238 schriftelijke bezwaren te overhandigen aan burgemeester Herman Vijt (CD&V). De bezwaarschriften werden verzameld op een kleine twee weken tijd, en het aantal is indrukwekkend. “We hebben enorm veel bezwaarschriften kunnen verzamelen op deze tijd, en dat wil toch wel iets zeggen”, klinkt het bij Jan en Sander. “Er zijn heel wat tegenstanders en het leeft duidelijk in onze gemeente.”

Jan en Sander laten ook weten dat ze absoluut niet tegen groene energie zijn, maar dat het op deze manier niet eerlijk is verlopen. “Bewoners die op enkele honderden meters van de molen zullen komen waren niet op de hoogte gebracht door Ampère. Zij zullen heel wat overlast ondervinden en dat kan niet de bedoeling zijn", klinkt het. “Ook kunnen we zelf niet genieten van de energie, want intekenen voor sponsoring bij het bedrijf kan wel, maar contracten afsluiten bij hun kan dan weer niet meer.”

Ampère organiseerde wel een infovergadering, maar veel mensen in de buurt kregen hier geen flyer over. Op de infovergadering zelf zouden kritische uitlatingen ook in de doofpot zijn gestoken, om toch maar een positief beeld te creëren van de hele situatie. De angst bij de buurt zit er vooral in dat wanneer deze windturbine geplaatst wordt, er in de toekomst nog meer van deze turbines in hetzelfde gebied zullen geïnstalleerd worden. “Alles moet heel snel gaan zonder al te veel overleg, en daar kunnen wij ons niet vinden, vandaar deze bezwaarschriften om een duidelijk signaal te geven. Daar zijn we ook zeker in geslaagd denk ik.”

Ook burgemeester Herman Vijt (CD&V) merkt in het straatbeeld op dat de discussie duidelijk leeft. Het schepencollege heeft echter nog geen enkele beslissing genomen, volgende week zitten zij samen om hierover te beslissen. “We hebben op dit moment nog geen officieel standpunt ingenomen, maar zullen uiteraard alle bezwaren bekijken om daarop onze beslissing te baseren", zegt Vijt. “Ik heb uiteraard begrip dat de buren bezwaar aantekenen, en nu is het aan ons met het schepencollege om dit grondig te bekijken", klinkt het. Voor 26 juli zou er een beslissing moeten genomen worden of de windturbine er al dan niet zal komen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.