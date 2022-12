Meer artiesten, meer muziek en meer plezier. Fantasia Festival viert volgend jaar twee dagen feest: “Logische stap na het succes van afgelopen jaren”

HammeGoed nieuws voor de liefhebbers van Fantasia Festival in Hamme-Zogge. Het festival zal volgend jaar twee dagen duren in plaats van één. Meer artiesten, meer muziek en dus meer plezier. “De vorige editie was volledig uitverkocht, maar de vraag was veel groter. Daarom hebben we beslist om volgend jaar twee dagen lang te feesten”, zegt Jurgen Mettepenningen.

De 15.000 tickets vlogen bij de vorige editie in juli snel de deur uit. De vraag was veel groter dan het aanbod, dus heeft de organisatie van Fantasia Festival beslist om het festival volgend jaar twee dagen te laten duren. Op 7 en 8 juli zal de site in Zogge omgetoverd worden tot een prachtig festivalterrein. “Dit is een mooie stap voorwaarts, maar het is ook een logische na het succes van de afgelopen jaren”, zegt Jurgen Mettepenningen. “We waren al een tijdje aan het nadenken of het haalbaar was om het festival twee dagen te organiseren. We hebben nu de knoop doorgehakt en beslist om er vol voor te gaan.”

Verder laten groeien

Om het festival twee dagen lang te kunnen organiseren, had Jurgen de toestemming nodig van de gemeente Hamme. Die is er ondertussen en dus kan het plannen volop beginnen. “Ik ben de gemeente bijzonder dankbaar dat ze ons deze kans geven om het festival verder te laten groeien. We hebben intussen al enkele jaren ervaring met de organisatie. Alles is altijd vlot en veilig verlopen en dat willen we zeker ook nu zo houden.”

Daarnaast denkt Jurgen ook aan de buurt, geluidsoverlast en de veiligheid. “We hebben respect voor onze buren en zullen dit altijd blijven hebben. We willen ook met hen rekening houden want dat is zeer belangrijk.”

Voor ieder wat wils

Een groot voordeel van twee dagen festival is dat ook het podium en de decors meer kunnen getoond worden. “We investeren elk jaar heel veel in de opbouw en de look van het decor en het hoofdpodium. Dit afbreken na één dag was telkens heel veel werk. Dat we het nu twee dagen kunnen tonen, maakt het dus ook economischer.”

Hoe de invulling van Fantasia Festival er volgend jaar zal uitzien, is nog niet duidelijk, maar dat het twee dagen lang ambiance en sfeer zal zijn staat nu al vast. “We gaan heel veel aan bod laten komen, voor ieder wat wils”, aldus Mettepenningen. “We kijken nu al enorm uit naar de editie van volgend jaar.”

De ticketverkoop zal binnenkort starten op de website van Fantasia Festival.

