Massa volk geniet van carnavalsstoet die door straten van Kastel trekt: “Zo hard gemist”

In Kastel is zondag voor de 53ste keer opnieuw de carnavalsstoet doorgegaan. Dit na een lange pauze van twee jaar door het coronavirus, en dat was er duidelijk aan te zien. Een massa volk zakte af naar de stoet en er werd onderweg al heel wat gedanst en gezongen. “Eindelijk kunnen we weer genieten waar we zo van houden", klinkt het in het publiek.

Volledig scherm © Geert De Rycke

De carnavalisten hebben er lang op moeten wachten, maar zondag trok de stoet zich terug op gang in de straten van Kastel. Naast de groepen en Prins carnaval David die er heel veel zin in hadden, hadden ook de inwoners er heel veel zin in om weer te kunnen genieten van hun stoet. Carnaval leeft dan ook al jaren in Moerzeke en Kastel. Vorig jaar al werd prins David verkozen, maar er kwam dus nog een jaar uitstel voor hij plaats mocht nemen op de prinsenwagen om iedereen te begroeten. Hij was bijzonder trots en keek er enorm naar uit om te vieren.

Maar liefst 19 groepen liepen dit jaar mee in de stoet, en bijna allemaal zijn ze afkomstig van Moerzeke of Kastel. Twee groepen komen uit het centrum van Hamme, maar de rest zijn allemaal heel erg lokale groepen. Er was zelf een nieuwe groep bij met MoesenBroes, die dit jaar nog een kleine wagen maakten, maar zeker ook hun plaats hadden in de stoet. Daarnaast waren er ook enkele kleine losse groepen.

Traditiegetrouw werd er tijdens carnaval ook gelachen met de politiek en beslissingen die het afgelopen jaar genomen werden. Blak en Bluët hadden zo plannen om een ‘neukcleaire reactor’ te bouwen in plaats van de windmolens die afgelopen jaar nog afgekeurd werden in Moerzeke. Verder was er vooral een verwijzing naar corona en het sluiten van de café’s, en dus waren heel wat wagens in het thema van een café waarin drinken weer mocht.

De bezoekers waren dan ook zeer tevreden met de carnavalsstoet. “De wagens waren bijzonder mooi en de groepen deden echt hun best om nieuwe wagens te maken", klinkt het. “Eindelijk konden we weer genieten samen met onze kinderen van de stoet waar we al enkele jaren op wachten.” Ook de organisatie was heel tevreden met het weer en de wagens. “Het waren stuk voor stuk schitterende wagens die we gezien hebben en die mee gingen in de stoet. Na zoveel jaar wachten kunnen we hier alleen maar blij mee zijn", besluit Andries De Corte.

