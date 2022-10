Martine (61) en Debbie (44) spelen samen al 65 jaar bij zelfde toneelgroep: “Nooit gedacht dat we het zo lang zouden doen”

HammeToneelgroep Trouw Aan Kunst (TRAK) uit Hamme bestaat al sinds 1892 en blijft elk jaar nog twee stukken opvoeren. Eind oktober komen ze met een nieuwe première, maar de vereniging wil ook Martine en Debbie, die respectievelijk al 40 en 25 jaar bij de vereniging spelen, in de bloemetjes zetten. “De sfeer hier is gewoon geweldig", zegt Debbie Verhaeghen (44).

Op haar 21ste kwam Martine Cornelis (61) bij de toneelgroep in Hamme, en sindsdien ging ze er nooit meer weg. Ze droomde altijd al van het toneel spelen en het theater en is blij dat ze hier in Hamme al zo lang kan spelen. “Het was een vriendin die mij toen had gevraagd of ik hier geen interesse in had om bij Trak te komen spelen", vertelt Martine. “Mijn eerst rol was zeer bescheiden dat ik een bedje moest verzetten, maar toch had ik de smaak te pakken en was ik heel blij.”

Martine is hier intussen de persoon die al het langste bij de toneelgroep speelt. “Ik heb er heel veel zien vertrekken, maar ook zien bijkomen natuurlijk, en dat maakt het leuk. Ik doe het heel graag en denk zeker nog niet aan stoppen. Ik had nooit gedacht dat ik hier veertig jaar zou spelen", lacht ze.

De groep telt intussen nog een 26-tal leden, terwijl dit er in hun gloriedagen 70 waren, maar ze zijn tevreden dat ze nog altijd kunnen blijven bestaan, want dat is niet aan iedereen gegeven. Van de 26 leden zijn er een tiental die nog meespelen, de andere zijn gewoon lid uit sympathie.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Ook Debbie Verhaeghen (44) viert dit jaar haar jubileum en speelt al 25 jaar mee in de groep. “Het was door dezelfde vriendin van Martine dat ik hier terecht ben gekomen”, zegt Debbie. “In tegenstelling tot Martine had ik geen enkele ambitie om toneel te spelen en sprak het mij ook totaal niet aan, maar na mijn eerste kleine rol had ik de microbe toch meteen te pakken en ben ik hier gebleven", klinkt het.

Beide speelsters hebben heel veel herinneringen aan hun stukken, maar de ‘Nonnen van Navarone’, dat ze speelden in 2017, blijft toch een van hun topstukken. “We spelen de laatste jaren alleen maar komische stukken meer, terwijl dit vroeger veel meer afwisselend was. We hebben alsg groep altijd heel veel plezier, en dat is het belangrijkste om verder te kunnen doen", klinkt het.

Eind oktober zullen ze in café Rico’s opnieuw een stuk spelen met de titel ‘een is geen’. “Het is een relatief modern stuk dat zich eigenlijk afspeelt in het verhuren van exclusieve vakantiedomeinen. Er gebeurd dan vanalles en dit met de nodige dosis humor", klinkt het. Enkele optredens zijn al uitverkocht, maar voor de andere voorstellingen is er zeker nog plaats. In totaal verwachten ze 700 toeschouwers. Meer info kan je vinden op de facebookpagina van Trouw Aan Kunst.

Volledig scherm © Geert De Rycke