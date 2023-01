Martin (63) neemt na 44 jaar afscheid van zijn indrukwekkende Lourdes-collectie: “Bijna 30.000 stuks zullen binnenkort te zien zijn in bedevaartsoort zelf”

Hamme Beelden tonen enorme ravage nadat bestuurder onder invloed met BMW van 100.000 euro door gevel knalt: bejaarde bewoonster in shock

In de Biezestraat in Hamme is in de nacht van donderdag op vrijdag een dertiger met zijn BMW M5 in de gevel van een woning gereden. De schade is aanzienlijk. Gewonden vielen er niet. Opmerkelijk: de bestuurder reed rond met garageplaten.

6 januari