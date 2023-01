Martin (63) neemt na 44 jaar afscheid van zijn indrukwekkende collectie over Lourdes: “Alles wat ik verzamelde zal nu naar Lourdes gaan”

HammeHammenaar Martin Van Goethem (63) begon 44 jaar geleden met alles te verzamelen wat met Lourdes te maken heeft. De man ging er meermaals op bezoek, en verzamelde in de eerste plaats speldjes, maar zijn collectie groeide uit tot wel bijna 30.000 stuks. Nu neemt hij afscheid van zijn collectie, omdat hij een goed aanbod kreeg om zijn hele collectie naar Lourdes zelf over te plaatsen. “Ik ben bijzonder trots op wat ik allemaal heb bereikt, maar het is nu goed geweest", zegt Martin.

Het was in 1979 dat de Hammenaar begon aan zijn verzameling, en elk jaar groeide het meer en meer. Hij ging naar rommelmarkten, ruilde met andere mensen in Lourdes, en kocht spullen aan vanuit Frankrijk, Nederland en Duitsland, maar verkocht ook zelf dubbele spullen tot in Italië. Martin ademt Lourdes, maar nu is het tijd om afscheid te nemen van zijn collectie. “Ik ben begonnen met het verzamelen van bedevaartspeldjes. Dat noem ik mijn pareltjes en zo is de liefde voor Lourdes begonnen", klinkt het. “Je ruilde de dubbele speldjes dan ter plaatse in Lourdes voor andere, en zo verzamelde ik er in totaal 5.563. Die plaatste ik allemaal in dozen op papier, en sorteerde ik volgens land en streek", aldus Martin.

Volledig scherm Martin (63) neemt afscheid van zijn indrukwekkende verzameling. © Geert De Rycke

Zijn passie voor Lourdes begon toen hij een man uit Wervik ontmoette die ook gepassioneerd was door het bedevaartsoord. Voor Martin werd het een hobby om zoveel mogelijk te verzamelen over Lourdes. Hiervoor reed hij zelf tot in Nederland om zeldzame lintjes te kopen van voor de eerste wereldoorlog. Daarnaast ging hij ook naar verschillende rommelmarkten, en alles wat met de Franse stad te maken had kocht hij. “Het meest waardevolle stuk in mijn collectie is de dood van Bernadette die afgebeeld wordt, daar ben ik bijzonder trots op geweest.”

Martin zijn verzameling is bijzonder uniek te noemen. In totaal heeft hij meer dan 1.000 postkaarten, meer dan 3.000 scapuliertjes en nog vele andere zaken. Zijn totale collectie schat hij tussen de 20.000 en de 30.000 stuks. Dit jaar heeft Martin echter besloten dat het mooi is geweest, en neemt hij afscheid van zijn collectie. “Ik ben op de leeftijd gekomen dat het tijd is om afscheid te durven nemen, maar ik ging dit alleen doen bij een goed voorstel.”

Dit voorstel kreeg hij van Eddy Van Belle van het chocolademuseum in Brugge. De man zal er voor zorgen dat de hele collectie in het bedevaartsoord zal geraken, om daar uitgestald te worden aan de bezoekers. “Ik ben hem daar zeer dankbaar voor, en voor mij is het een mirakel dat dit zal gebeuren met mijn collectie, ik had het niet anders gewild", verklaart de man. “Ik zal niet alles weg doen, er zijn twee kasten die ik graag wil bijhouden als herinnering, maar verder ben ik bijzonder trots op wat ik allemaal heb kunnen verwezenlijken, en wat er nu met de collectie zal gebeuren", besluit Martin.

Volledig scherm Martin (63) neemt afscheid van zijn indrukwekkende verzameling. © Geert De Rycke

