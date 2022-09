Marc Verwaeren ingewijd als nieuwe pastoor van Emmanuelparochie Hamme/Waasmunster

Acht jaar lang was hij pastoor in Aalst, maar daar nam hij vorige week definitief afscheid om te verhuizen naar Hamme/Waasmunster, waar hij aangesteld werd voor de Emmanuelparochie. Daarvoor was hij ook nog pastoor in Appels, maar nu zit hij dus in Wuitensgemeente. Met deze parochie zal hij vieringen doen voor alle geloofsgemeenschappen van Hamme (Sint-Pietersbanden, Heilig Hart, Heilige Familie, Sint-Anna, Hamme Zogge O.L.V Hulp der Christenen, Moerzeke Sint-Martinus, Moerzeke Kastel Sint-Jozef) en Waasmunster (Waasmunster O.L.V en Sint-Petrus en Sint-Paulus, Waasmunster Ruiter Sint-Jan Baptist, Waasmunster Sombeke Sint-Rochus). “Acht jaar lang heb ik met hart en ziel gewerkt in Aalst, maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging waar ik helemaal klaar voor ben", zegt Marc. “Het zal iets rustiger zijn dan het grote Aalst, maar dat is niet zo erg.” In een speciale viering werd hij aangeduid als nieuwe pastoor in de regio, met speeches van verschillende gelovigen. Ook het gemeentebestuur was aanwezig samen met heel wat andere aanwezigen. Na de speciale viering was er ook nog een receptie die de kersverse priester organiseerde.