Man steelt drie dagen na vrijlating uit gevangenis auto en sticht brand in politiecel

V.L. uit Dendermonde stond woensdag terecht voor een diefstal van een auto in Hamme en brandstichting in een politiecel in Sint-Niklaas. De man verzette zich ook hevig en spuwde in het gezicht van de agenten. Hij was op dat moment onder invloed van drugs, en zegt dat hij zich niets meer herinnert van de feiten. “Ik herken mezelf hier niet in", aldus V.

De feiten speelden zich af op 26 mei in Hamme. De man was nog maar drie dagen ontslagen uit de gevangenis onder voorwaarden, maar kon zich hier duidelijk niet aan houden. Die dag nam hij de sleutels van een Audi A3 die niet van hem was en reed weg. Uiteindelijk eindigde dit met een ongeval en kwam de politie ook ter plaatse. De man was volledig buiten zinnen en stelde zich erg agressief op. Hij spuwde ook in het gezicht van de politieagenten. De man was zo kwaad dat het schuim hem op de mond stond.

De man werd meteen gearresteerd, maar was onderweg naar zijn cel nog steeds niet gekalmeerd en bonkte met zijn hoofd tegen de politiecombi. In de cel in Sint-Niklaas slaagde hij er ook in de camera af te plakken en stichtte hij op drie verschillende plaatsen brand met een aansteker die hij mee de cel had binnengesmokkeld. De cel liep daarbij lichte schade op.

Inbraken

De man had niet alleen een diefstal op zijn geweten die dag, maar ook enkele inbraken. Hij liet de woningen achter in een ware ravage en in een van de woningen stond er zelf een karton op het fornuis dat was beginnen branden. Ook hier had hij dus bijna een brand veroorzaakt in de woning.

Een half jaar eerder had de man ook in Lebbeke verschillende inbraken gepleegd. Zo brak hij binnen in het gemeentehuis, maar ook in restaurant De Rembrandt en café De Lelie vlakbij. Er waren camerabeelden en de man liep ook hier tegen de lamp.

De man zelf kan zich niets meer herinneren van de feiten in Hamme en Sint-Niklaas, wel over de inbraken. “Ik had geheugenverlies en weet het niet meer, maar het is niet hoe ik normaal ben", verklaarde V. “Ik heb er spijt van en kan het niet goedpraten, maar het geheugen was weg toen.” Zijn advocaat ontkende de feiten niet en wil het ook niet goedpraten, maar stelt zich de vraag of de man geholpen is in de gevangenis. “Hij heeft hoe dan ook nog heel wat straffen uit te voeren nu, maar de man heeft ook hulp nodig", klinkt het. “Bij de inbraken in Lebbeke was de man overigens niet alleen, maar hij staat hier wel alleen terecht.” Hij riskeert een celstraf van 30 maanden. De rechtbank doet uitspraak op 14 augustus.

