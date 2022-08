Lynn (20) wil deelnemen aan Miss België: “Niet zozeer om te winnen, maar om aan andere vrouw te tonen dat je moet doen wat je wil”

Dendermonde/Aalst Aalstenaar (28) protes­teert voor correctio­ne­le rechtbank: “Gerechtig­heid is hier ver zoek en dat mogen mensen weten”

Aalstenaar Serhan Ali (28) sprong dinsdagochtend in het oog voor de correctionele rechtbank in Dendermonde nadat hij daar met een groot protestbord voor de ingang had plaatsgevonden. De man vond dat de rechter hem onheus behandelde, en wilde dit duidelijk maken. “Ik zal hier elke dag opnieuw komen zitten als het nodig is", zegt Serhan.

26 juli