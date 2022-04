Lichaam gevonden aan oude Durme in Hamme

Dendermonde Aantal covidpa­tiën­ten in ziekenhuis daalt opnieuw snel

Het aantal covidpatiënten in het AZ Sint-Blasius ziekenhuis daalt opnieuw snel. In het begin van de week lagen er nog meer dan 40 patiënten in het ziekenhuis, vandaag daalt het aantal naar 32 personen. Afgelopen week was er ook al 1 overlijden te betreuren.

