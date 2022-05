Leon (96) en Clementina (90) trouwden exact 70 jaar geleden: “Nog altijd even verliefd op elkaar”

Zele Aanhangwa­gen schiet los en eindigt in vitrine van viswinkel

In De Elststraat in Zele is een aanhangwagen vrijdagavond in de vitrine van een viswinkel terechtgekomen. Om een nog onduidelijke manier kwam de aanhangwagen los en eindigde deze in de vitrine. Gewonden vielen er niet, maar er was wel aanzienlijke schade.

21 mei