Leerlingen Richtpunt Campus Hamme nemen deel aan grootste schrijnwerkerswedstrijd van België

Erfgoeddag in teken van dieren, scheeps­werf in Baasrode focust op honden

Op zondag 23 april vindt in heel Vlaanderen Erfgoeddag plaats. Ook in het scheepsvaartmuseum in Baasrode doen ze mee aan deze dag. Voor een keer staan niet de mensen centraal in het verhaal, maar wel de dieren en de honden die vroeger mee gingen aan boord.