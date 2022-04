Leerlingen brengen eigen toneelvoorstelling rond vriendschap, milieu en familie

Dendermonde IN BEELD. Rosse Buurten zet stadscen­trum op stelten

Een geweldige opwarmer voor de Ros Beiaardommegang over exact één maand: dat is de Rosse Buurtenstoet in Dendermonde zondagnamiddag geworden. Een bonte, volkse stoet vol folklore was het resultaat van drie jaar hard werk door vrijwilligers uit de verschillende wijken en buurten van de stad. Het gebeuren lokte een massa volk naar het stadscentrum. Onze fotograaf bracht de optocht in beeld. Geniet vooral mee!

