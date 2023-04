Kunstcollectief Hamme organiseert samen met kunstforum project in Hamme en Waasmunster

Debat over verkeers­lus rond Hullekens­straat tijdens gemeente­raad: “Gemiste kans om ook alternatie­ven uit te proberen”

De gemeenteraad van Dendermonde boog zich tijdens haar jongste vergadering over de eenrichtingslus in Sint-Gillis, die definitief ingevoerd wordt. Volgens de oppositie is het een gemiste kans dat alternatieve oplossingen niet bekeken zijn. Onder andere het voorstel om tweerichtingsverkeer in de Spoorwegstraat te behouden, werd opgeworpen. Maar schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA) kiest naar eigen zeggen voor “eenduidigheid”.