Kultureel Komitee Hamme viert zestigste verjaardag

“Op 11 juli in het jaar 1961, werd door dokter Rik Caudron, de initiatiefnemer, samen met de heer August Lowie het Kultureel Komitee gesticht. Beiden zijn ons al vele jaren ontvallen, maar hun geest en naam blijft in ons bestuur aanwezig", zegt voorzitter Jean-Paul Berckmoes-Joos. “We moeten er ons bewust van zijn van de grote waarde die beide stichters hebben betekend voor de cultuur in onze gemeente. Vandaag hebben we de luxe van dit mooi Cultureel Centrum Jan Tervaert en is er een Cultuurraad, maar in die tijd hadden we enkel onze plaatselijke toneelverenigingen en muziekmaatschappijen en wij waren hen dankbaar voor hun inspanningen en hun realisaties. Als we zestig jaar geschiedenis schrijven aan een gemiddelde van een drie à viertal vertoningen per jaar komen we aan rond de 200 culturele activiteiten", klinkt het.