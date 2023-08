Kruispunt in schoolomgeving krijgt definitieve heraanleg met groenzones

Aantal leerlingen explodeert bij GO!Talent, met dank aan succes tech­nisch en beroepson­der­wijs: “Al zeventig scholieren op wachtlijst”

In allerijl worden nog extra klassen klaargemaakt, tafels en stoelen besteld. Het is alle hens aan dek in het GO!Talent in Dendermonde vlak voor de start van het schooljaar. De school groeide in een paar jaar tijd van 440 naar meer dan 1.000 leerlingen. Technische- en beroepsopleidingen zijn volzet, met tientallen jongeren op wachtlijsten tot gevolg. “Dat technisch en beroeps eindelijk als volwaardige opleidingen beschouwd worden, speelt een grote rol”, zegt directeur Tom Rydant.