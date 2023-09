Kraanman graaft nest van Aziatische hoornaars open en wordt meermaals gestoken: man overgebracht naar ziekenhuis

Beleids­plan zet krijtlij­nen uit voor ruimtege­bruik op lange termijn

Wie vandaag geboren wordt in Temse, zal 27 kaarsjes uitblazen in 2050. Dat is een leeftijd waarop men kritisch kijkt naar de leefomgeving, een leeftijd waarop je nadenkt over hoe en waar je wil wonen. “Het doel van het beleidsplan #thuisintemse 2050 is dat Temse op dat moment een omgeving is waar je trots op kan zijn”, zegt schepen Wim Van Rossen.