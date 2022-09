Kouterkermis krijgt feestelijke opening bij heropstart door nieuw bestuur

Dit weekend was het eindelijk zo ver en dus werd de Kouterkermis plechtig en feestelijk geopend in het bijzijn van de reus van wielrenner Stefan Kung die in Moerzeke is gemaakt. Hierbij hoorde natuurlijk een harmonie en een plechtigheid. Ook Prins Collie uit Moerzeke was aanwezig om het lint door te knippen en de kermis op gang te trappen. Er was heel wat volk aanwezig om de opening mee te maken en te genieten van de gezellige kraampjes in de straten.