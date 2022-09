Korfbalclub organiseert promodag op nieuwe locatie: “Hopen zo nieuwe leden aan te trekken”

De korfbalclub werd opgericht in 2015 in Kastel en speelde sindsdien altijd daar aan Ter Munken. De locatie was echter redelijk klein en dus was de club op zoek naar een nieuwe locatie. Deze hebben ze gevonden in de Loystraat in Hamme achter de schoolgebouwen van GO Mira. “Hier hebben we veel meer ruimte voor onze leden, en is er ook een parking aanwezig, wat het comfort meteen verhoogd", klinkt het.