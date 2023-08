Koning Albertplein voor negende keer decor voor Hamse Biermarkt

LEVENSVER­HAAL. Heemkring Baceroth brengt in tijd­schrift postuum eerbetoon aan overleden Lieve De Decker: “Ze hield van Baasrode en wij van haar”

In haar nieuwe tijdschrift dat momenteel bedeeld wordt, brengt Heemkring Baceroth een postuum eerbetoon aan Lieve De Decker. Ze was bezieler van de Baasroodse heemkring, maar recent overleed ze op 64-jarige leeftijd na een lange strijd tegen kanker. Het zorgt voor diepe rouw bij de leden van Baceroth en vele anderen, want Lieve was erg geliefd. “Het verlies is groot”, klinkt het. “Haar wilskracht hield niet alleen haarzelf en familie, maar ook onze heemkring overeind.”