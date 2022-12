Kom helemaal tot rust tijdens een winters bosbad

Temse/Sint-Niklaas Consonant en Cecilia­koor brengen samen kerstcon­cert met hemelse harpklan­ken

Het Waas gemengd koor Consonant en het Ceciliakoor staan twee weekends samen op de planken met een kerstconcert. Zondag 11 december is dat in de Sint-Jozefkerk in Sint-Niklaas en vrijdag 16 december in de Sint-Jozefkerk in Temse Velle.

