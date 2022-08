KoHa-scholengroep organiseert zomerevent voor alle personeelsleden

Zele Bestuurder gaat met wagen over de kop nadat hij tegen geparkeerd voertuig knalt: brandweer moet slachtof­fer bevrijden

Aan de Van Hesedreef in Zele is woensdagnamiddag een autobestuurder met zijn Volkswagen over de kop gegaan nadat hij tegen een geparkeerd voertuig aanreed. De bestuurder moest uit het voertuig geholpen worden door de brandweer en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

