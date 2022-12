Klopjacht na inbraak in woning, politie kan daders niet meer aantreffen

Dendermonde Ros Beiaardom­me­gang absolute topper in jaarover­zicht: herbeleef de hoogdag nog eens hier

Nieuwjaar komt er aan en dat is traditioneel de periode van de jaaroverzichten. In Dendermonde is er evenwel geen twijfel over wat precies hét hoogtepunt van 2022 was. De Ros Beiaardommegang op zondag 29 mei bracht een massa volk op de been en werd de hoogdag van het jaar voor elke Dendermondenaar. Wij laten u aan het einde van dit jaar nog eens nagenieten. Herbeleef hier de Ros Beiaardommegang.

23 december