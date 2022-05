Klimaatgids neemt wandelaars mee door natuur in Hamme

Hamme Jonge bestuurder onder invloed rijdt tegen gevel van muziekaca­de­mie en vlucht weg, politie­rech­ter wil onderzoek

A.B. uit Hamme stond vrijdagochtend terecht voor politierechter Peter D’Hondt nadat hij in dronken toestand tegen de gevel van de muziekacademie was gereden en vluchtmisdrijf had gepleegd. De jongeman verklaarde dat hij op een uur tijd enkele Omers had gedronken, daarom wil de rechtbank hem laten controleren of er geen probleem is.

