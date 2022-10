Klanten steunen caféuitbaatster massaal nadat ze een dag elektriciteit uitlaat: “Heffen het glas op de hoge en dure energieprijzen”

HammeCafé De Bierhoeve in Hamme liet zaterdag een hele dag de elektriciteit uit en organiseerde een barbecue buiten voor hun klanten. Het was een protestactie van uitbaatster Sinda Heymans, die de hoge energieprijzen beu is en zo wil laten horen dat ze het niet leuk vindt. Heel wat klanten kwamen haar vandaag steunen. “We toasten samen op de hoge en te dure energieprijzen”, klinkt het cynisch bij de klanten.

Zaterdagochtend opende Sinda Heymans haar zaak op de Kaaldries in Hamme zonder ook maar een licht aan te steken. De frigo’s met drank bleven uit en in de schuur werden er kaarsen geplaatst en buiten vuurkorven. Het is een protestactie die de vrouw zelf opstartte, nadat ze te horen kreeg dat ze 6.000 euro voorschot per maand zou moeten betalen voor de elektriciteit. Daar kon ze zich absoluut niet vinden, en daarom bedacht ze het idee voor deze protestactie.

Heel wat klanten kwamen zaterdag langs met het volste begrip en om haar een hart onder de riem te steken. Ook de klanten krijgen te kampen met stijgende prijzen, en juichen daarom deze actie alleen maar toe. “Wij komen hier regelmatig iets drinken, en wilden vandaag ook deze actie ondersteunen", klinkt het bij Jan Coppieters uit Hamme die met een hele groep vrienden kwam afgezakt. “De prijzen swingen de pan uit en wij kunnen dus veel begrip opbrengen voor deze actie. Wij kwamen daarom iets drinken om deze actie mee in de aandacht te brengen en een signaal mee te geven.”

Jan zelf let intussen ook op de kleintjes om zoveel mogelijk te besparen op elektriciteit. “Ik heb op dit moment nog een redelijk gunstig tarief, maar in de toekomst zal dit veranderen en daarom proberen we thuis nu al op de kleintjes te letten. We leven veel meer energiebewust, want een ding is duidelijk, de prijzen die vandaag gevraagd worden zijn veel te duur", zegt Jan. Ook bij de andere klanten is er veel begrip, maar ook frustratie. “Wij heffen vandaag het glas op de veel te dure elektriciteit", klinkt het kwaad. “De prijzen swingen de pan uit, en is voor velen niet meer betaalbaar, dit signaal ondersteunen we graag", klinkt het.

Sinda zelf is overdonderd door de vele steun van haar actie. “Er zijn heel veel mensen over de vloer geweest, en allemaal reageren ze heel positief en begripvol op mijn actie,” klinkt het. “Dit doet bijzonder veel deugd en ik kan hier ook alleen maar tevreden op terugkijken. De mensen zeggen allemaal dat ze in het zelfde schuitje zitten, en ze appreciëren dat ze er hier over kunnen praten.” Sinda wil deze actie dan ook zeker graag herhalen, en hoopt dan ook meerdere horecazaken mee te krijgen. “Hoe meer we hier samen op werken hoe meer mensen we kunnen bereiken met dit signaal te geven", besluit Sinda.

