Klanten steunen caféuitbaatster massaal nadat ze dag elektriciteit uitlaat: “Heffen het glas op de hoge en dure energieprijzen”

Zaterdagochtend opende Sinda Heymans haar zaak op de Kaaldries in Hamme zonder ook maar een licht aan te steken. De frigo’s met drank bleven uit en in de schuur werden er kaarsen geplaatst en buiten vuurkorven. Het is een protestactie die de vrouw zelf opstartte, nadat ze te horen kreeg dat ze 6.000 euro voorschot per maand zou moeten betalen voor de elektriciteit. Daar kon ze zich absoluut niet vinden en daarom bedacht ze het idee voor deze protestactie.

Actie ondersteunen

Jan zelf let intussen ook op de kleintjes om zoveel mogelijk te besparen op elektriciteit. “Ik heb op dit moment nog een redelijk gunstig tarief, maar in de toekomst zal dit veranderen en daarom proberen we thuis nu al op de kleintjes te letten. We leven veel meer energiebewust, want een ding is duidelijk: de prijzen die vandaag gevraagd worden zijn veel te duur", zegt Jan. Ook bij de andere klanten is er veel begrip, maar ook frustratie. “Wij heffen vandaag het glas op de veel te dure elektriciteit", klinkt het kwaad. “De prijzen swingen de pan uit, en is voor velen niet meer betaalbaar, dit signaal ondersteunen we graag", klinkt het.