Kinderen genieten van eigen carnavalsstoet in Kastel

Zeelse harmonie Cecilia zoekt gastgezin­nen voor Frans orkest

In mei ontvangt de Zeelse Koninklijke Harmonie Ste-Cecilia L’Harmonie de Rion-des-Landes, een orkest uit de buurt van Bordeaux. Beide orkesten spelen op 20 mei in De Wiek. De Zeelse harmonie is voor dat weekend nog op zoek naar enkele gastgezinnen.