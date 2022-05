Kevin (40) moet ambiancecafé De Klok noodgedwongen sluiten na klacht van buurtbewoner over te luide muziek: “Zonder optredens is mijn zaak niet rendabel”

MoerzekeKevin De Graef (40) stopt dit najaar met zijn ambiancecafé De Klok op het Dorsplein in Moerzeke. Na een klacht van één buurtbewoner voor lawaaioverlast mag hij er geen optredens meer organiseren. “Ik stop dan ook met het café, want zonder de optredens is het niet meer rendabel”, zucht Kevin.

Kevin De Graef opende het café opnieuw in 2019 en organiseerde er elk weekend optredens die een groot succes waren. Dat hij nu moet stoppen met zijn succesformule is een zware schok voor de caféuitbater uit Moerzeke. De beslissing werd genomen door de gemeente, na een klacht van een buurtbewoner die vond dat er te veel lawaai kwam vanuit het café. “Volgens de milieuwetgeving mag ik maar 12 optredens per jaar organiseren”, zegt Kevin. “Hier wist ik helemaal niets van, maar blijkbaar is er een buurtbewoner die een klacht indiende en daarom kreeg ik dit van de gemeente te horen en moet ik stoppen met mijn weekendoptredens”, zegt Kevin. “Ik twijfel niet aan de milieuwet, maar het is bijzonder jammer dat door een buurtbewoner dit concept moet stoppen.”

Quote In het najaar stop ik definitief met mijn zaak. Het is dan dat mijn contract afloopt, en het heeft geen enkele zin dit te verlengen, want ik maak anders gewoon verlies Kevin De Graef

Zo komt er na drie jaar al een vervroegd einde aan de droom van Kevin De Graef. “Dit doet bijzonder veel pijn voor mij. Ik zal eerlijk zijn, de optredens in het weekend maakten mijn zaak groot en rendabel, daarnaast is de horeca bijzonder moeilijk, maar dit was telkens een succes. Omdat ik hier nu mee moet stoppen heeft het geen zin om verder te gaan met de zaak”, klinkt het.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Door de aangekondigde sluiting stelt hij heel wat bezoekers en de artiesten die er komen optreden natuurlijk teleur. Ook voor hem is het een bijzonder zware klap. “Het is met tegenzin dat ik er mee stop, maar ik kan niet anders”, klinkt het.

Laatste keer optredens

Dit weekend mag Kevin voor de laatste keer nog optredens geven in zijn zaak, maar daarna is het gedaan met de optredens van de artiesten. “We gaan er nog een allerlaatste keer het beste van maken, maar het is toch met een zeer dubbel gevoel dat ik dit doe”, klinkt het. In het najaar stopt Kevin dan definitief met zijn zaak. “Het is dan dat mijn contract afloopt, en het heeft geen enkele zin dit te verlengen, want ik maak anders gewoon verlies en dat kan niet de bedoeling zijn”, besluit Kevin.

Kevin De Graef is ook de organisator van de Hollandse Party onder meer in de Hambiance. Dit feestje komt niet in gevaar, omdat dit via een ander bedrijf is van Kevin en dus niet verbonden staat met zijn horecazaak.

