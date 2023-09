Kapel aan Tweebruggenplein blinkt opnieuw als vanouds: “Renovatie was broodnodig”

Vrees voor knijten­plaag in overstro­mings­ge­bied langs Durme: “Buurge­meen­ten gaan samenzit­ten voor overleg”

De Vlaamse Waterweg is volop bezig met het afgraven van de dijken langsheen de Durme in ’t Klein Broek in Tielrode en het Groot Broek in Elversele. Oppositiepartij Tesamen vreest echter dat omwonenden binnenkort ook geplaagd zullen worden door knijten. Deze kleine steekmuggen komen vooral voor in grote plassen stilstaand water. In september zitten de verschillende Durmegemeenten hierover samen.