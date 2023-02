Jongerenafdeling van Turkse vereniging verkoopt hamburgers voor slachtoffers in Turkije

Stadsmuse­um sluit meer dan een jaar de deuren voor vernieu­wings­ope­ra­tie: “Feestelij­ke slotweek met tal van activitei­ten”

In Lokeren sluit op maandag 27 februari het Stadsmuseum de deuren in functie van een grondige vernieuwing. De vaste opstelling zal een facelift krijgen. De heropening wordt voorzien in de zomer van 2024. De sluiting wordt voorafgegaan door een feestelijke slotweek met tal van activiteiten die kaderen in de huidige expo’s ‘Blijven Hangen’ en ‘Over de Streep, 100 jaar koers in Lokeren’.