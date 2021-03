Jonge Hammenaar komt om het leven na zware klap tegen elektriciteitspaal

Hamme Binnen­speel­tuin ‘t mierennest organi­seert zomerkam­pen

18 maart Bijna een jaar lang is binnenspeeltuin 't mierennest in Hamme al gesloten door corona. Net op het moment dat Kristof De Block en Kelly Buyle de speeltuin overkochten, moesten de deuren sluiten. Sindsdien zijn ze nog geen dag open geweest. Nu er weer wat perspectief in zicht komt, willen ze zomerkampen organiseren.