Jonge Hammenaar komt om het leven bij zware klap tegen elektriciteitspaal

Zele Bestuur­ster overge­bracht naar ziekenhuis nadat ze met wagen in gracht terecht­komt

19 maart Op de Europalaan in Zele is vrijdag een bestuurster met haar voertuig in de gracht terechtgekomen nadat ze plots over de weg begon te zwalpen. De vrouw werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.