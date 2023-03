Jonge chauffeur rijdt 183 kilometer per uur op snelweg: “Te laat vertrokken naar afspraak in gemeentehuis”

Een jongeman uit Hamme stond vrijdag voor de politierechter nadat hij op de E17 in Waasmunster geflitst werd met een snelheid van 183 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 120 kilometer per uur. Hij had een afspraak in het gemeentehuis van Hamme voor een rijbewijs met aanhangwagen te gaan afhalen, maar was te laat vertrokken.