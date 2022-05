Jonge bestuurder onder invloed rijdt tegen gevel van muziekacademie en vlucht weg, politierechter wil onderzoek

Hamme Automobi­list zwaarge­wond na frontale aanrijding met vrachtwa­gen

Op de N446 in Hamme, op de grens met Waasmunster, is woensdagnamiddag een frontale aanrijding gebeurd tussen een personenwagen en een vrachtwagen. De jonge bestuurder van de auto zat gekneld in zijn voertuig, en de brandweer had een half uur nodig om het slachtoffer uit de verhakkelde wagen te bevrijden. Het slachtoffer is niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

4 mei