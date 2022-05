Johan Famaey en Elke Buyle in concert

Sint-Niklaas Cultuur­café De Foyer is voor vierde jaar op rij ‘Trappist Gouverneur’: “Een titel om trots op te zijn”

Cultuurcafé De Foyer is als enige horecazaak in Sint-Niklaas verkozen tot ‘Trappist Gouverneur’. Een titel die het kreeg voor het kwalitatief serveren en etaleren van haar trappistenbieren. Het is al het vierde jaar op rij dat De Foyer het label krijgt.

24 mei