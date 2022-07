Jeugdhuis organiseert belevingsfestival ‘Fabriklage’ met tal van leuke activiteiten

Op het festival dat het jeugdhuis organiseerde stonden ecologie, innovatie en creativiteit centraal. Het festival startte zaterdag, maar ook op zondag valt er nog heel wat te beleven. “De bedoeling is dat we een structureel groeikader voor ondernemingszin proberen te realiseren binnen de jeugdhuiswerking", zegt organisator Vincent Van Nauw. “Het festival is mogelijk gemaakt dankzij subsidies van de Vlaamse overheid en daar zijn we heel tevreden mee", klinkt het.

Op zaterdag was er een ondernemersmarkt met lokale handelaars, maar ook waren er heel wat leuke activiteiten zoals racen met wasmachines, het pimpen van fietsen, workshops voor het maken van een drone, 3D printen en nog zoveel meer. “Om alles compleet te maken waren er ook foodtrucks aanwezig en zaterdagavond hebben we een glow in the dark fuif georganiseerd", klinkt het. Op zondag vindt er een tweedehandsmarkt plaats op de site van het jeugdhuis. “Alles werd uitbesteed aan jonge start-ups met een unieke insteek en we kijken hier zeker tevreden op terug", zegt Vincent.