Jeugdclub ‘Den Trap’ neemt na 55 jaar afscheid met nog één laatste feestje: “Financieel gewoon niet meer houdbaar”

HammeOp 1 oktober valt definitief het doek over jeugdclub ‘Den Trap’ in Hamme. De leden zijn intussen geen jeugd meer en er is geen opvolging. Ook de financiële kant wordt moeilijker om dragen en daarom gooien ze de handdoek in de ring. Maar alvorens ze stoppen, organiseren ze nog één laatste feest, op 1 oktober. “Het is bijzonder jammer dat we moeten stoppen, maar we gaan er nog één keer een goede lap op geven", zegt Christiaan Vanholder.

De club uit Hamme zag in 1967 het levenslicht op de broederschool in Hamme. Het was meteen een schot in de roos en al snel barstte het dan ook uit zijn voegen. “Wij hielden ons in die tijd vooral bezig met sportactiviteiten zoals voetbal en volleybal. Maar ook fotografie had bij ons een plaats en natuurlijk organiseerden we ook heel veel feestjes", vertelt Christiaan.

In 1977 verhuisde de club voor het eerst naar hun nieuwe lokaal, waar ze ook definitief hun naam ‘Den Trap’ kregen. “We moesten enkele trappen omhoog en daarna naar beneden, en dat was dan meteen een klik om een naam aan onze club te geven", klinkt het. Sinds dat jaar organiseerde de club ook dansavonden op de Grote Markt van Hamme, die een zeer groot succes waren. Christiaan was altijd de dj van dienst tijdens de feesten, en kan zich de ambiance nog heel goed herinneren. “Het plezier dat we hebben gemaakt op kerstfeestjes, dansavonden,... Het was ongelofelijk. Ik kijk er met veel trots naar terug.”

Definitief vaarwel

In 1995 kende de club plots een einde. De leden gingen uit elkaar, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en zeven jaar geleden werd de club opnieuw opgestart en beleefden de leden opnieuw heel wat leuke jaren. Dit jaar zegt de club echter definitief vaarwel om verschillende redenen. “De eerste reden is dat wij stilaan ouder worden en er geen opvolging is", zegt Christiaan. “In 2024 zijn vzw’s ook zelf verantwoordelijk voor alles en dit brengt heel wat risico’s met zich mee. Dat zien we niet zitten. Tenslotte kijken we ook naar het financiële kaartje en merken we gewoon dat het geld op is en dit niet meer kunnen aanvullen.”

De jeugdclub vindt het bijzonder jammer dat ze er mee moeten ophouden. “Het doet zeer om definitief te moeten stoppen. We hebben zoveel gedaan in Hamme en zoveel herinneringen gemaakt voor de mensen, maar als het op is dan is het op", zegt Christiaan.

De club wil het echter niet zomaar stopzetten en organiseert daarom op 1 oktober nog een laatste feestje. “Met de toepasselijke naam ‘de laatste kans’ willen we er nog is een goede lap op geven. Het feest start om 19 uur in Rico’s in de Stationsstraat. De toegang is gratis en dus hoef je op voorhand niet in te schrijven", besluit Christiaan.

