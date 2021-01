Jarne (16) heeft zware beperking en dreigde alle steunmaatregelen te verliezen door vertragingen in dossiers: Na noodoproep mama toch oplossing gevonden

Dendermonde AZ Sint-Blasius voert totaalver­bod op bezoek in na corona-uit­braak in ziekenhuis: “Nemen alle mogelijke maatrege­len om nieuwe besmettin­gen te voorkomen”

19 januari Het AZ Sint-Blasius van Dendermonde voert een algemeen bezoekverbod in voor het hele ziekenhuis. Met onmiddellijke ingang. Aanleiding is de uitbraak van het coronavirus op één van de afdelingen. Daar bleken al negen mensen besmet en het aantal verdachte patiënten blijft maar toenemen. “We weten hoe belangrijk het bezoek is voor het welzijn en herstel van de patiënten. We hopen dan ook dat het verbod van korte duur is”, klinkt het.