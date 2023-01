Infomomenten ‘Slim renoveren’ in Hamme

Hamme Dimi (60) kreeg twee jaar geleden te horen dat hij al zijn hele leven kampt met autisme en start nu bijberoep als bakker: “Hierin kan ik mijn ultieme rust vinden”

“Op elke job die ik gedaan heb merkte ik dat ik niet kon werken onder een baas, dat was voor mij veel te moeilijk, maar een echte reden vond ik nooit.” Dimi Cambier (60) uit Hamme kampt al heel zijn leven met autisme, maar dat werd pas twee jaar geleden bij hem vastgesteld. Om tot rust te komen, houdt Dimi zich bezig met alles was met bakken te maken heeft, daarom start hij nu met ‘La Maison Tarte’. “Bakken is heel gestructureerd. Dat is heel belangrijk voor mij", vertelt hij.

