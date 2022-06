Industriebrand treft bedrijf van land- en tuinbouwmachines: Een persoon bevangen door rook

De brand brak deze avond uit omstreeks 19.45 uur in de loods waar landbouw en tuinmachines opgeslagen stonden. De rookpluim was al snel tot kilometers ver te zien in de omgeving. Verschillende brandweerkorpsen waaronder Hamme, Dendermonde, Buggenhout en Zele kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Het duurde even voor het vuur onder controle was, maar uiteindelijk konden ze een groot deel van de loods vrijwaren. In de linkerhelft van de loods stonden namelijk zeer brandbare materialen die de brand sterk in omvang konden doen toenemen.