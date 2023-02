Inbrekers gebruiken ladder van eigenaar om woning binnen te breken

Lokeren Leerlingen­aan­tal GO! Technisch Atheneum ziet leerlingen­aan­tal fors stijgen

Het GO! technisch atheneum in Lokeren groeide de voorbije 2 jaar van 300 leerlingen naar 470 of meer dan 60%. De school zet haar missie ‘TALent achterna’ alle kracht bij in de manier waarop ze het onderwijs voor haar leerlingen vormgeeft en die aanpak wordt gesmaakt door steeds meer Lokerse ouders en jongeren.