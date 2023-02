Inbrekers gebruiken ladder van eigenaar om in woning binnen te breken

Dendermonde Elektrici­teitspan­ne treft centrum Dendermon­de, ook ziekenhuis moest even op noodplan werken

Een elektriciteitspanne heeft maandagavond heel wat gezinnen in het centrum van Dendermonde even zonder stroom gezet. Dit gebeurde rond 21.30 uur. Ook de deelgemeenten zaten enkele seconden zonder stroom door de panne in Dendermonde.