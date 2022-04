Inbrekers doorzoeken boven en benedenverdieping in woning

Appels Uitslaande brand legt woning volledig in de as, gezin kan tijdig ontkomen

In de Koebosstraat in Appels is vrijdagochtend een woning volledig uitgebrand na een zware uitslaande brand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. Het was de vrouw van het gezin die de brand opmerkte, waardoor iedereen op tijd naar buiten kon.

1 april