In Hamme kans op helder met enkele wolkenvelden vanochtend

Technisch defect aan koelkast zorgt voor rookontwik­ke­ling

In de Filip De Pillecynlaan in Zele is vrijdagnamiddag een brand ontstaan in een woning. De bewoners waren zelf thuis toen ze rookontwikkeling opmerkten en de brandweer verwittigden. Schade was er uiteindelijk niet, maar het duurde wel even voor de brandweer het probleem kon lokaliseren.